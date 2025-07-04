16 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 16 مواطنًا، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق دشلوط – الفرافرة، في نطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وحصل موقع "مصراوي" على قائمة بأسماء المصابين الذين جرى نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية، وهم: حسن فاروق، فرح عوض، عماد صدقي، أحمد علي، محمد علي، هدى سلطان، محمد أمير، عمر محمد، ممدوح سليمان، محمود سليمان، محمود نصار، إبراهيم يحيى، محمود صلاح الدين، أحمد سلامة، محمد شعبان، ومصطفى أحمد.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث عند الكيلو 130 بطريق ديروط – الفرافرة، داخل نطاق محافظة الوادي الجديد، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.