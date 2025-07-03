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5 لجان طبية ببني سويف للكشف على مرشحي انتخابات الشيوخ

11:07 م الخميس 03 يوليه 2025

5 لجان طبية ببني سويف للكشف على مرشحي انتخابات الش

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بني سويف – حمدي سليمان:

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تخصيص خمس لجان طبية لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية والإدارية الجارية بالمحافظة.

وأوضحت جاد أن اللجان تشمل المجلس الطبي العام، ومستشفيات الواسطى المركزي، وبني سويف التخصصي، وإهناسيا التخصصي، ومستشفى الصحة النفسية، مؤكدة جاهزية الفرق الطبية والأجهزة المعاونة، وربط اللجان إلكترونيًا لضمان سرعة الإجراءات.

وأضافت أن خطوات الكشف تبدأ بتقديم طلب إلكتروني من المرشح، وإجراء التحاليل بالمعمل المشترك، ثم الخضوع للفحوص الطبية في اللجنة المحددة له، على أن تُرفع النتائج على النظام الإلكتروني المركزي، وتُراجع من اللجان المختصة لاعتماد النتيجة وتسليمها للمرشح.

5 لجان طبية ببني سويف للكشف على مرشحي انتخابات الشيوخ (1)

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