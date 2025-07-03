وزير الرياضة يدعم الإسماعيلي بالموافقة على مشروعات وقرض للغرامات

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن توجيه خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لموافقته على جميع المشروعات الاستثمارية التي تقدم بها النادي، في إطار خطة المجلس لزيادة مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التعاون المثمر مع الوزارة، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز استقلالية الأندية ماليًّا.

وفي السياق ذاته، أوضح مجلس الإدارة أن الوزير أشرف صبحي سبق أن وافق على طلب النادي بالحصول على قرض من أحد البنوك المصرية، يُخصص لسداد الغرامات الدولية المستحقة، والتي تراكمت نتيجة قرارات إدارات سابقة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه النادي الإسماعيلي مساعيه لتصحيح المسار المالي والإداري، بدعم من وزارة الشباب والرياضة، بما يعزز استقرار الكيان واستعادة مكانته التاريخية.