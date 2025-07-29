بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب "ميني باص" بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 12 شخصًا، بينهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة "ميني باص" على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، بالقرب من بوابة أسيوط بنحو 25 كيلومترًا.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي من طراز "ميني باص" على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة المشار إليها، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا، وهم:

- شهد محمود محمد (14 عامًا)

- جمال عبد الناصر قاسم (40 عامًا)

- فرج علي فرج (65 عامًا)

- سماح فرج علي (37 عامًا)

- عبير فرج علي (36 عامًا)

- عمار فرج علي (7 أعوام)

- مريم محمود محمد (7 أعوام)

- يحيى محمود محمد (6 أعوام)

- أحمد أشرف حمدي (3 أعوام)

- أحمد أبو بكر الصغير (27 عامًا)

- إسراء حسين نوح (19 عامًا)

- شيماء علي فرج (35 عامًا)

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.