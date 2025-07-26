

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهدت محافظة قنا، اليوم، حادث سير مروعًا أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين، بعد انقلاب سيارة ميكروباص تقل ركابًا، بينهم أطفال، في إحدى المناطق الحيوية جنوبي المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار مصنع أسطوانة البوتاجاز بمنطقة كلاحين قفط.

دفع مرفق إسعاف قنا، بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 24 مصابًا إلى مستشفى قفط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما تم تكليف وحدة المباحث بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.