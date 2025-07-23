محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة

الغربية- مروة شاهين:

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد أعمال الإصلاح الجاري تنفيذها بكورنيش مدينة طنطا على ترعة القاصد (الجانب الأيسر)، بالجزء الممتد من كوبري فاروق حتى كوبري ميت حبيش البحرية.

وأكد أن المحافظة تحرص على التنفيذ وفق رؤية علمية واضحة؛ حيث تم الاستعانة بأحد المراكز البحثية المتخصصة لإعداد دراسة فنية شاملة للموقع، لرصد التغيرات التي طرأت بدقة، ووضع حلول فنية وهندسية تضمن استقرار المنطقة وسلامتها، وفقًا لأعلى المعايير الفنية المتخصصة.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الهادفة للحفاظ على السلامة العامة وضمان استمرار الخدمات الحيوية بالمنطقة، من بينها نقل محول الكهرباء القائم بكورنيش السلخانة أمام شارع حسن عفيفي إلى الجهة المقابلة، مع استبداله بمحـول جديد ذي قدرة أعلى، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالمنطقة وضمان استقرار التيار الكهربائي خلال فترة تنفيذ الأعمال وما بعدها، إلى جانب تنفيذ غلق جزئي مؤقت في نطاق الموقع الجاري العمل به لحين الانتهاء من الإصلاحات.

وتناشد محافظة الغربية المواطنين الالتزام بعدم استخدام الممشى في الجزء الجاري إصلاحه، باعتباره منطقة أعمال حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة الجميع، وتيسيرًا لحركة الفرق الفنية والهندسية.