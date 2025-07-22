

الفيوم- حسين فتحى:

قامت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بإغلاق أحد المطاعم بالمدينة، لقيامه بتقديم وجبات غذائية فاسدة للمواطنين.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بالمدينة، بوصول عددا من المواطنين مصابين بحالات تسمم غذائى بينهم أطفال.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة إطسا، أن المصابين تناولوا وجبات شاورمه، وكريب من أحد المحال بمدينة إطسا، وأنهم أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناول هذه الوجبات.

من جانبه، قال الدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بمركز إطسا، إنه جرى مداهمة المحل من خلال فرق إدارة مكتب الأغذية بمديرية الصحة، والادارة الصحية بمركز إطسا، إذ تم سحب عينات من الأغذية، والزيوت المستخدمة، وعينات من المياه وإرسالها للمعامل الخاصة بوزارة الصحة لتحليلها لتحديد سبب إصابة العديد من المواطنين بالتسمم الغذائى.

كما قرر وكيل الوزارة إغلاق المحل لحين وصول نتيجة العينات، وأخطرت نيابة إطسا و التى تتولى التحقيق.

وقال الدكتور حسام خليل عبد الرازق مدير مستشفى إطسا المركزى، إن حالة المصابين مستقرة، لافتا إلى أنه تم خروج 5 منهم، إذ أن هناك بعض المصابين تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.