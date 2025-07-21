ولادة نادرة لطفل شمعي بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

شهد مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم حالة ولادة نادرة لطفلة مصابة باضطراب وراثي يُعرف بـ"الطفل الشمعي"، حيث نجح فريق طبي متعدد التخصصات في إجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم والوليدة، التي وُضعت تحت الملاحظة الطبية الدقيقة وحالتها العامة مستقرة.

تفاصيل الحالة الطبية النادرة

أوضح الدكتور سامح حافظ، نائب مدير المستشفى، أن حالة "الطفل الشمعي" هي مظهر لمرض السُماك الجلدي (Ichthyosis)، وهو اضطراب وراثي نادر يؤثر على عملية تقرن الجلد، مما يؤدي إلى تكوّن طبقة قشرية تشبه الشمع على جسد المولود.

وأشار إلى أن المرض ينتج عن خلل جيني، مضيفًا أن هناك فرصة بنسبة 10% لتعافي الطفل وعيشه بحياة طبيعية بعد السيطرة على الاضطرابات المصاحبة.

التدخل الجراحي العاجل

بدأت تفاصيل الواقعة بوصول سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا إلى طوارئ المستشفى، وهي تعاني من انفجار كيس الحمل وحالة وضع حرجة تتطلب تدخلًا فوريًا.

على إثر ذلك، قرر الفريق الطبي بقسمي النساء والتوليد والأطفال، بالتنسيق مع قسم التخدير، إجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة استغرقت ساعة واحدة وتكللت بالنجاح.

استقرار حالة الأم والوليدة

أكد الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الأم غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة، بينما تخضع المولودة للملاحظة الدقيقة في قسم الحضانات.

وقد أفاد أخصائيو قسم المبتسرين بأن المؤشرات الحيوية للطفلة، من تنفس ونبض، طبيعية وحالتها العامة جيدة، مما يبعث على التفاؤل بشأن استجابتها للعلاج.