السيطرة على حريق بعقار قرب محطة سرابيوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع في الطابق الأرضي بعقار سكني مكوَّن من ثلاثة طوابق، يقع أمام محطة قطار سرابيوم، دون تسجيل أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تم التعامل مع النيران بسرعة، ما ساهم في منع امتدادها إلى الطوابق العلوية.

وذكر مصدر بمرفق إسعاف الإسماعيلية أن الحريق اقتصر على الطابق الأرضي فقط، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مؤكدًا أنه تم إخماده بالكامل.

ويجري في الوقت الراهن حصر التلفيات وتحديد أسباب اندلاع الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.