"إطار السيارة انفجر".. إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في المنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

شهد طريق "كفر داوود- السادات" في محافظة المنوفية، وقوع حادث تصادم مروع أسفر عن إصابة 10 حالات نقلوا إلى مستشفى السادات العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب انتقال الشرطة إلى موقع الحادث، تبين انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق "كفر داوود- السادات"، إثر انفجار أحد إطاراتها بشكل مفاجئ، مما أسفر عن انقلاب السيارة وإصابة 10 حالات.

كما تبين من المعاينة أن الإصابات تنوعت بين سحجات وكدمات، فيما تُجرى فحوصات طبية لعدد من المصابين.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.