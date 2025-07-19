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المباحث تكشف أسباب مقتل ممرضة على يد زوجها بقنا

11:01 م السبت 19 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت المباحث الجنائية بقنا، عن تفاصيل جديدة عن واقعة مقتل ممرضة خنقًا على يد زوجها في منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا.

وتبين بعد الفحص أن المجني عليها تعمل ممرضة تبلغ من العمر 34 عامًا لقيت مصرعها على يد زوجها إثر التعدي عليها بالضرب والخنق إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب علاقاته النسائية، وفي غيابها أتى بسيدة على علاقة غير شرعية بها شقة المجني عليها.

وترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة إثر التعدي عليها بالضرب داخل منزلها في منطقة الشئون بدائرة البندر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، تعمل ممرضة، والمتهم في قتلها زوجها يبلغ من العمر 40 عامًا، قتل زوجته إثر التعدي عليها بالضرب والخنق في منطقة الشئون بندر قنا.

وجرى ضبط المتهم وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

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مديرية أمن قنا مقتل ممرضة على يد زوجها جريمة قتل علاقة غير شرعية مصرع سيدة مستشفى قنا العام
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