المنوفية- أحمد الباهي:

في جولة مفاجئة وغير معلنة، كشف الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تدهور كبير في مستوى الخدمات والإدارة بمستشفى تلا المركزي، وهو ما أدى إلى تقديم مدير المستشفى، الدكتور محمد علام، استقالته بشكل فوري.

فوجئ الدكتور محمد علام، مدير مستشفى تلا، بزيارة مفاجئة من قيادات مديرية الصحة، على رأسهم وكيل الوزارة، الذي اصطحبه في جولة تفقدية بأقسام المستشفى لمتابعة سير العمل والخدمة المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، رصد وكيل الوزارة تدنيًا ملحوظًا في مستوى النظافة العامة داخل المستشفى، فضلًا عن ضعف الانضباط الإداري.

كما لاحظ غياب عدد من أفراد الأمن المكلفين بتسهيل العمل للطاقم الطبي، وتبين وجود سوء في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مما يمثل قصورًا واضحًا لا يتماشى مع معايير الجودة والرعاية المطلوبة، وفقًا لبيان مديرية الصحة.

بدوره، أصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي، وعضوية عدد من المختصين من المديرية، لدراسة الوضع داخل المستشفى بشكل شامل، ووضع خطة عاجلة لتحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، كما قرر إحالة المخالفات إلى الشؤون القانونية للتحقيق الفوري.

لم تمر ساعات قليلة على هذه الواقعة التي أحرجت مدير المستشفى، حتى تقدم "علام" باستقالته إلى وكيل الوزارة، وذلك قبل الانتهاء من التحقيقات، وقد قَبِل وكيل الوزارة الاستقالة.

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة لموقع "مصراوي" استقالة "علام"، مُعللًا ذلك بـ"ظروف خاصة تمنعه من استكمال عمله مديرًا لمستشفى تلا العام".

وأشار المصدر إلى أن مدير المستشفى ربما شعر بالحرج من حجم القصور المرصود، أو لم يعجبه حزم وكيل الوزارة في إحالة المخالفات للتحقيق.

وأضاف المصدر: "جولات وكيل الوزارة مستمرة على جميع المستشفيات منذ فترة، والهدف هو رضا المترددين عليها، ولا يمكن أن يرى إهمالًا ويسكت".

في السياق ذاته، أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، يوم الاثنين الماضي، عن حاجتها لشغل وظيفة "مدير مستشفى تلا المركزي".

واشترطت أن يكون المتقدم من أحد التخصصات التالية: "طب بشري، أسنان، صيدلة، علاج طبيعي"، مع تقديم بيان عمل يوضح تدرجه الوظيفي، والجزاءات من واقع ملف الخدمة، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى كتابة رؤية مكتوبة لتطوير العمل بالمستشفى تتضمن مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، ويُقدم ذلك في مدة لا تزيد عن 15 يومًا.

حظيت هذه التطورات بإعجاب أهالي مركز تلا، الذين اشتكوا مرارًا من سوء الخدمات المقدمة بالمستشفى، وطالبوا وكيل الوزارة بمزيد من المتابعة والاهتمام لهذا الصرح الطبي المهم لجميع الأهالي.