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الرفاعي أخرجها من المنبر.. حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة

12:44 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة
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البحيرة – أحمد نصرة:

عاش أهالي قرية الربدان التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، على أعصابهم لساعات طويلة، بعد أن اكتشفوا وجود ثعبان كوبرا سام مختبئًا في قلب المسجد الذي يرتادونه يوميًا للصلاة.

لم يكن الثعبان في أي ركنٍ خفي، بل اتخذ من دولاب مكبر الصوت الموجود أسفل منبر الإمام، والذي يحوي أنظمة الصوت بالمسجد، مخبأً له، وكان المشهد كفيلاً ببث الذعر الحقيقي بين المصلين والأهالي.

سرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم بجميع أنحاء القرية، وتحولت ساحة المسجد إلى خلية نحل من القلق والترقب، لم يجد الأهالي أمامهم خيارًا سوى الاستعانة بمتخصص فى صيد الأفاعي المعروف بمهارته.

وصل الرجل ومعه أدوات بسيطة، بحذر شديد، وخطوات محسوبة، اقترب الخبير من دولاب مكبر الصوت، مستخدمًا عصا خشبية طويلة كأداة للتحكم.

وكانت عيون بعض المصلين معلقة على حركاته، بينما هو يتبع الثعبان الذي حاول التوغل أكثر في الجهاز، وببراعة فائقة، تمكن الخبير من الإمساك بالكوبرا من رأسها، وأخرجها بسلام من مخبئها دون أن يصاب أي شخص بأذى، في مشهد أثلج صدور أهالي القرية.

وقام "الرفاعي" بإعدام الثعبان خارج المسجد، بعيدًا عن أي تجمع سكني، وليخيم الهدوء على قرية الربدان، ويتنفس الأهالي الصعداء، وتعود السكينة إلى المسجد.

ووثق بعض رواد المسجد هذه اللحظة غير العادية بالهواتف المحمولة، بعد أن أزيل شبح الكوبرا الذي اقتحم حرمته وبث الرعب في نفوس المصلين.

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البحيرة حكاية الكوبرا السامة
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