5 قرارات عاجلة للنيابة في واقعة احتراق 96 مركبة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت جهات التحقيق في الإسكندرية، 5 قرارات عاجلة، في واقعة الحريق الذي اندلع مساء الإثنين بمخلفات وهيش في منطقة البتروكيماويات، وامتد إلى ساحة تخزين سيارات مخالفة مُصادرة، وهو ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة شملت احتراق وإتلاف 96 مركبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وشملت قرارات النيابة في الواقعة التي قيدت برقم محضر 7443 لسنة 2025 قسم العامرية أول، صرف كل من "م.ع.م" و"ع.م.ع" من سراي النيابة؛ مع تكليف المباحث الجنائية بإجراء تحريات موسّعة حول ظروف الواقعة وملابساتها، على أن يُعرض المتهم صباح اليوم التالي رفقة التحريات، مع مراعاة الحجز القانوني.

كما قررت النيابة انتداب خبير حرائق من الأدلة الجنائية للانتقال إلى موقع الحريق وإجراء معاينة فنية لتحديد نقطة البداية ونطاق الامتداد، والتحقق من وجود مواد مساعدة على الاشتعال، وتحديد مدى وجود شبهة جنائية، على أن يُقدَّم تقرير مفصل فور الانتهاء.

وفي ذات السياق، أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة مأمور قسم شرطة العامرية أول، تضم معاونيه وضباطًا بالقسم إضافة إلى اثنين من مهندسي المرور، لفحص المركبات المتضررة داخل الحضانة الخاصة بنقطة الشرطة ورفع بصمات الشاسيه والموتور الخاصة بها وتوثيق التلفيات.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة أخرى برئاسة مدير ونائب مدير وحدة التحفظ والإيداع بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب اثنين من المهندسين الفنيين، لفحص المركبات والدراجات المتضررة داخل الحضانة التابعة للمحافظة ورفع بصماتها، مع إعداد بيان بالأرقام القضائية الخاصة بها ورفع تقرير مفصل للعرض على النيابة العامة.

وكشفت المعاينة الأولية عن امتداد الحريق من شارع داخل منطقة البتروكيماويات إلى حضانات التحفظ على المركبات بمنطقة مرغم، حيث تسببت النيران في تلف وإحراق إجمالي 96 مركبة.

وتسبب الحريق في تلف 62 توكتوك و4 تروسيكلات داخل الحضانة الخاصة بنقطة البتروكيماويات، كما أتلفت النيران أيضًا 20 سيارة، 5 تروسيكلات، و5 دراجات بخارية داخل الحضانة التابعة لمحافظة الإسكندرية، المجاورة للموقع، واللتين تُستخدمان لتجميع المركبات المخالفة للمرور وتخزينها ضمن نطاق العامرية أول غرب المحافظة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى الموقع، وبدعم من سيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول المجاورة، تمت السيطرة على النيران قبل وصولها إلى المباني السكنية، وإجراء أعمال التبريد اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة واستكمال التحقيقات.

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