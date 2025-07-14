إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب شخصان من أسرة واحدة، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب "تروسيكل" أسفل كوبري المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وجرى نقلهما إلى المجمع الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بانقلاب "تروسيكل" يحمل اللوحة المعدنية رقم "ط هـ و 4527"، وعلى الفور تحركت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

وأسفر الحادث عن إصابة السيد علي إبراهيم، 50 عامًا، مقيم بمدينة القصاصين، باشتباه كسر في الذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأُصيب نجله يوسف السيد علي إبراهيم، 13 عامًا، بجرح قطعي في الرأس بطول 2 سم، إلى جانب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات وسحجات متعددة.

وجرى نقل المصابان إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.