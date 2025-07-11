جولة تفقدية لمحافظ أسوان بمركز شباب النوبيين في إدفو - صور

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مشروع مركز شباب النوبيين بقرية الرديسية بمركز إدفو، والذي تم إنهاؤه بنسبة 100 ٪، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 آلاف م2.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

واستمع محافظ أسوان خلال الجولة لشرح تفصيلي عن مكونات المركز من ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والذي أوضح بأن المركز يضم مبنى إداري مكون من أرضي ودور علوي، بجانب ملعب خماسي بالنجيل الصناعي على مساحة 1056 م2، متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه جرى دعم المركز أيضاً بالأدوات الرياضية والأثاث وحديقة ألعاب للأطفال وصالة جيم وبساط للألعاب الفردية؛ دعماً من وزارة الشباب والرياضة، ومنفذ عن طريق مديرية الشباب والرياضة بأسوان.