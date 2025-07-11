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زور خطاب ضمان بـ 41 مليون جنيه.. القبض على مستأجر سوق الماشية بدمنهور

02:27 ص الجمعة 11 يوليه 2025

سوق دمنهور للماشية

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البحيرة - أحمد نصرة:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، الخميس، القبض على مصطفي. ر.ا، مستأجر سوق الماشية بدمنهور، لاتهامه بتقديم خطاب ضمان مزور بالتأمين النهائي لمزاد السوق، وذلك بمبلغ 41 مليون جنيه.

حرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان مزاد سوق دمنهور للماشية فاز به المذكور وشركائه، لمدة 3 سنوات، مقابل مبلغ 126 مليون جنيه في السنة بزيادة 10% سنويًا، وتم تسليمه له منذ أيام قليلة.

ومن المقرر أن تعود إدارة السوق إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لحين إعادة المزاد بالطرق القانونية.

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