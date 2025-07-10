لبحث التعاون.. وفد سيراليوني يزور ميناء الإسكندرية-صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا رسميًا من جمهورية سيراليون برئاسة وزير النقل والطيران، السيد الحاجي فاندي توراي، وضم سفير سيراليون بالقاهرة وعددًا من كبار مسؤولي الوزارة وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وذلك لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية ودعم العلاقات الثنائية في مجالات النقل البحري والموانئ والاستثمار اللوجستي.

كان في استقبال الوفد اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، بحضور كل من اللواء بحري طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، واللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب عدد من القيادات المتخصصة من الهيئة.

أجرى الوفد مباحثات موسعة مع قيادات ميناء الإسكندرية تضمنت عرضًا تفصيليًا حول مشروعات الميناء وتطوره، ودوره كمحور إقليمي في التجارة الدولية، ضمن رؤية تحويله إلى "ميناء الإسكندرية الكبير" كبوابة استراتيجية لإفريقيا.

وبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وحماية البيئة، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب فرص الاستثمار في الموانئ والممرات المائية بسيراليون، والتكامل الصناعي والتجاري، وتبادل الخبرات في السلامة والعمالة البحرية.

وشملت الزيارة جولات ميدانية إلى محطة الركاب البحرية، الأرصفة التجارية، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ومتحف الميناء، حيث اطلع الوفد على أحدث تقنيات التشغيل والإدارة.

من جانبه عبر الوزير السيراليوني عن بالغ شكره للحكومة المصرية، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية، ومؤكدًا حرص بلاده على تحويل ما تم بحثه إلى خطوات تنفيذية تسهم في بناء شراكات فعالة وتعزيز التنمية في القارة السمراء.