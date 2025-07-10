حبس المتهم بمطاردة فتاة والتحرش بها في الفيوم 4 أيام

حبس المتهم بمطاردة فتاة والتحرش بها في الفيوم 4 أي

الفيوم - حسين فتحى:

قرر أحمد أبو باشا وكيل أول نيابة بندر الفيوم، حبس شخص يُدعى "م ا س" ـ 37 عامًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قيامه بالتحرش بفتاة بأحد شوارع مدينة الفيوم، وقيامه بكشف عضوه الذكرى وهو يقود دراجة نارية.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، تحت إشراف اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، واللواء حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، كشفت ملابسات فيديو جرى نشره على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، وتم تداوله على نطاق واسع على مستوى محافظة الفيوم.

وتضمن فيديو الواقعة قيام فتاة بتصوير شخص أثناء دورانه حولها محاولا التحرش وهو يستقل دراجة نارية في نطاق قسم أول الفيوم.

تمكن المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم 'أول" من تحديد المتحرش، وتبين (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم – سبق اتهامه فى قضية تحرش وهتك عرض لإحدى السيدات).

وجرى ضبط المتهم، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل لنيابة بندر الفيوم والتي أصدرت قرارها المتقدم.