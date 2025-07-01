محافظ الإسكندرية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة "2025/2026"

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025-2026، حيث حُدد الحد الأدنى للقبول بـ230 درجة لجميع مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة كمرحلة أولى.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني بكافة تخصصاته، بما يشمل الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى نظام التعليم المزدوج، وذلك بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة من حيث عدد الفصول والمعامل والورش المتاحة.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد أن باب التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية سيفتح خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تستمر فترة التقديم لمدة شهر كامل.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من تسكين طلاب المرحلة الأولى، سيتم حصر الأماكن الشاغرة في الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، ليتم بعدها الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية من التنسيق.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم تتابع عن كثب انتظام عملية التقديم والتنسيق، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى الالتزام بالمواعيد والإرشادات المعلنة لتيسير إجراءات التقديم وضمان توزيع عادل يتناسب مع قدرات وإمكانات المدارس المتاحة.