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فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية

02:26 م الجمعة 06 يونيو 2025

عجل يقتحم محل أحذية

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كتب- علي عبدالمنعم:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهروب عجل واقتحامه محلًا للأحذية في أحد أحياء الإسكندرية.

ومع حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، يتصدر هاشتاج "العجول الهربانة" أعلى الوسوم تداولًا على X، حيث يتداول المستخدمون فيديوهات للماشية الهاربة من أصحابها قبل ذبحها أضحية في العيد.

ويظهر في الفيديو العجل وهو يقتحم محل الأحذية، فيما يحاول نحو 10 شباب السيطرة عليه، ويبادر أحدهم بمسك حبل عنق العجل، إلا أنه يتمكن من الإفلات ويبعثر محتويات المحل وركن الأحزمة على الأرض.

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هروب عجل الإسكندرية عجل يقتحم محل أحذية عيد الأضحى 2025
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فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
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