المئات يؤدون صلاة العيد بساحة "المرسي أبو العباس" بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير - حازم جودة:

أدى المئات من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح الجمعة، في ساحة ومسجد سيدي أبي العباس المرسي بميدان المساجد في الإسكندرية، بالتزامن مع ساحات الصلاة والمساجد الكبرى بالمحافظة.

وقد جهزت مديرية أوقاف الإسكندرية 610 ساحات صلاة موزعة على كافة أحياء المحافظة، إلى جانب المساجد الكبرى، لاستقبال المصلين بشكل منظم.

وشكلت المديرية غرفة عمليات مركزية تتواصل باستمرار مع الإدارات الفرعية، لرصد أية معوقات تواجه المصلين ومعالجتها فورًا، ضمن خطة شاملة تنسق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الدخول والخروج وراحة المصلين.

كما تم تحديد الأئمة الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد، مع التشديد على منع إقامة أي ساحات غير معتمدة، ومتابعة الانضباط التنظيمي والدعوي ميدانيًا.

وأكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المساجد ستلتزم بوظيفتها الدينية دون جمع تبرعات إلا من خلال صكوك الأضاحي المعتمدة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة دعوية مكثفة حول آداب العيد والتكافل الاجتماعي.