ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتحرير 136 مخالفة متنوعة في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت شيماء عمر، مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال الأيام الماضية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 100 كيلوجرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية الرسمية، وبها أختام مطموسة، في مخالفة صريحة لاشتراطات الذبح الآمن والرقابة الصحية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 136 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين مخالفات في قطاع اللحوم، حيث تم تحرير محاضر لحوم مكشوفة دون غطاء صحي مناسب، ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار أو عرض شهادات صحية للعاملين. وشملت الحملات أيضًا التفتيش على المخابز المدعمة، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بعدم نظافة أدوات العجن، وتوقف بعض المخابز عن النشاط دون إخطار مسبق، إلى جانب محاضر أخرى لمستودعات الغاز والأسمنت لعدم استيفاء السجلات أو اللوحات التعريفية اللازمة.

وأكدت عمر، أن المديرية تواصل جهودها اليومية لمتابعة حركة الأسواق والمخابز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لضبط أية مخالفات، والتعامل الفوري مع الشكاوى، مشيرة إلى أن الحملات ستستمر بشكل مكثف خلال أيام العيد لضمان التزام الجميع وتحقيق الاستقرار التمويني داخل المحافظة.