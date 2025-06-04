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التشكيل الجديد لوحدة السكان بمحافظة الأقصر

10:09 م الأربعاء 04 يونيو 2025

المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة السكان بديوان عام المحافظة، في إطار حرص محافظة الأقصر على الدفع بالكوادر الشابة والاستفادة من الطاقات الوظيفية الفعالة.

وتضمن القرار تكليف رشا شعبان برئاسة وحدة السكان، إلى جانب اختيار هبة رمضان عبد الرسول كمنسق مجتمعي للوحدة ، وسيد محمد إسماعيل مسؤولاً عن المعلومات والإحصاء بالوحدة ، وعبد الناصر أحمد وزينب عبد الراضي مسؤولين عن المتابعة، بالإضافة إلى سامح عبد الفتاح ونرمين نجدي مسؤولين عن الإعلام بالوحدة.

كما نص القرار على قيام كل رئيس مركز ومدينة باختيار مسئول للسكان من المركز أو القرى التابعة له، وكذلك على مديري المديريات اختيار منسق سكاني بكل مديرية.

وأكد القرار على أحقية وحدة السكان في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لدعم جهودها في تنفيذ الاستراتيجية السكانية بالمحافظة.

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