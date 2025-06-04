احتفال اليوم العالمي لليوجا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه السيد بركاش كومار، المستشار الثقافي لسفارة الهند لدى مصر، فعاليات الاحتفال السنوي باليوم العالمي لليوجا، والذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة، وأُقيم بمقر منتجع ٧٣ بمنطقة التعاون بمدينة الإسماعيلية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، نقل اللواء محمد أنيس تحيات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، إلى الحضور، مرحّبًا بهم على أرض المحافظة، ومعبّرًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث الدولي.

وأشاد السكرتير العام بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والهند، والتي تقوم على التفاهم والتقارب الثقافي والحضاري بين الشعبين، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية تفتخر باحتضان مثل هذه الفعاليات الدولية التي تعكس روح التعاون بين الشعوب. كما أكد دعم المحافظة الكامل لكافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تسهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الصحة العامة.

من جانبه، أعرب المستشار الثقافي للهند عن شكره وتقديره لمحافظة الإسماعيلية وقيادتها على استضافة فعاليات اليوم العالمي لليوجا، الذي يُقام في نفس التوقيت بمختلف عواصم العالم، منذ أن تبنت الأمم المتحدة هذا الحدث العالمي بناءً على مقترح تقدمت به الهند، وحظي بتأييد 177 دولة.

وأشار إلى أن اليوجا تمثل أحد أقدم العلوم الإنسانية التي تهدف إلى تحقيق الانسجام بين الجسد والعقل، وأنها تحظى بشعبية واسعة على مستوى العالم لما لها من فوائد صحية ونفسية مثبتة.

تضمن الحفل عروضًا متميزة قدمها خبراء ومتخصصون في رياضة اليوجا، حيث استعرضوا مهارات أساسية في التنفس العميق، والتغلب على التوتر، وأساليب الاسترخاء الجسدي والذهني.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم اللواء محمد أنيس، نيابة عن محافظ الإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تقديرًا لدورهما في دعم وتنظيم الاحتفالية.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت يوم 21 يونيو من كل عام يومًا عالميًا لليوجا، اعتبارًا من عام 2014، اعترافًا بقيمتها الصحية والروحية، وبما تحمله من رسائل إيجابية تعزز التوازن بين الإنسان وبيئته.

وتُعد اليوجا من أبرز الصادرات الثقافية الهندية، إذ يمارسها ملايين الأشخاص حول العالم، كما أنشأت الحكومة الهندية وزارة مختصة باليوجا بهدف دعمها ونشرها عالميًا.