جثة و16 مصابًا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

المنيا - جمال محمد:

لقي شخصٌ مصرعه، وأُصيب 16 آخرين بكسور وجروح متفرقة، في انقلاب ميكروباص مساء اليوم الثلاثاء على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن أن سبب الانقلاب هو السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، إضافة إلى حالات اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، كما حُرّر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.