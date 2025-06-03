بعد شهرين من الهروب.. ضبط قاتل جاره في جريمة "موتوسيكل الهيشة" بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل جاره بطلقات نارية في شهر رمضان الماضي داخل قرية الهيشة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بعد شهرين من هروبه.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي في شهر رمضان الماضي بمقتل شاب بطلقات نارية على يد آخر جاره في قرية الهيشة التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن المتهم في الواقعة ع.ح، قام بقتل جاره عشان المجني عليه اتهمه بسرقة الموتوسيكل الخاص نظرًا لوجود خلافات مالية سابقة بينهما وفر هاربًا.

وبعد شهرين من هروبه تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.