بالصور- بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

انطلقت أعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات آخر العام للشهادة الإعدادية ببني سويف، تزامنا مع استمرار أعمال الامتحانات.

من جانبها أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تقسيم الإدارات التعليمية إلى قطاعين "أ، ب"، يشمل القطاع (أ) إدارات "ناصر، سمسطا، ببا، وإهناسيا"، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، والقطاع (ب)، ويضم إدارات "الواسطى، وبني سويف، والفشن"، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على مراعاة الدقة في عملية التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه في الدرجات، حرصا على مصلحة الطلاب.