توريد 221 ألف طن قمح في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استقبال مواقع استلام القمح في نطاق المحافظة كميات جديدة من المحصول.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المورد من محصول القمح منذ فتح باب التوريد حتى صباح اليوم 3 يونيو 2025 بلغ 221 ألفًا و135 طنا و381 كيلو.

ولفت إلى أن استلام القمح خلال موسم 2025 الحالي تجرى من خلال 26 موقعًا تابعة للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ومطاحن اسكندرية، وجهاز مستقبل مصر، بمتابعة من محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسته لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى التوجيه بانتظام صرف مستحقات المزارعين، والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة وفقًا لقرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.