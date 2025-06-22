مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بالفيوم



الفيوم- حسين فتحى:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب شخصين آخرين، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربي بالقرب من صوامع الغلال بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، يفيد بمصرع شخص وإصابة أخرين.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، ونقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى إطسا المركزي.

كشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الدراجة البخارية كان يقودها شخص وخلفه شخصين، يسيرون بسرعة زائدة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، مما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الربع نقل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.