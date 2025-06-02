إلغاء امتحان طالبين في بني سويف لحيازتهما هواتف داخل اللجان

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلغاء امتحان طالبين بالشهادة الإعدادية لحيازتهما هواتف محمولة داخل اللجان، من بينهما طالب بلجنة مدرسة الدير وبراوة الإعدادية، والآخر بمدرسة المسيد الأبيض، بإدارة إهناسيا التعليمية.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بالمديرية، تجاه الطالبين لمخالفتهما نظام الإمتحان.

كان طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف، والبالغ عددهم 65 ألف 993 طالبا وطالبة، أدوا امتحان مادتي الجبر والهندسة، اليوم الإثنين، أمام 321 لجنة موزعة على مراكز المحافظة السبعة دون عقبات.

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم، أصدرت أمس قرارا بإلغاء امتحان طالبين بالشهادة الإعدادية لحيازتهما هواتف محمولة داخل اللجان، من بينهما طالب بلجنة مدرسة جاويش الاعدادية والآخر بمدرسة ننا بإدارة إهناسيا التعليمية.