محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء موقف سيارات الأجرة بالقرنة

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال إنشاء موقف سيارات الأجرة الجديد المقام أسفل محور اللواء سمير فرج بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

ويعد هذا الموقف الحيوي من المشروعات الخدمية التي تخدم أهالي البر الغربي والقرنة بالكامل، حيث يسهم في تسهيل انتقال المواطنين من البر الغربي إلى شرق المدينة والعكس، من خلال سيارات الأجرة (السيرفيس) المخصصة لنقل الركاب.

ويستوعب الموقف نحو 85 سيارة أجرة، بما يلبّي احتياجات التنقل اليومية للمواطنين في المنطقة، ويدعم خطط المحافظة لتطوير قطاع النقل الداخلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

ويقام موقف سيارات الأجرة الجديد على مساحة تبلغ 4200 متر مربع، ويضم عددًا من المرافق الخدمية المتكاملة، تشمل مصلى ،وعدد 4 محلات تجارية،وغرف إدارية وغرف للأمن،ودورات مياه

وكانت محافظة الأقصر قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لتراخيص عدد من سيارات أجرة للعمل على خطوط جديدة تشمل خط سير القرنة – مدينة طيبة الجديدة، وخط سير القرنة – الأقصر، وخط سير الأقصر – الضبعية.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر.