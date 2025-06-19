نجاة البرلماني أحمد خليل خير الله من حادث سير بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



تعرض النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور، لحادث سير على الطريق الصحراوي في الإسكندرية، أسفر عن أضرار جسيمة في سيارته، وفقًا للصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.



وأوضح مقربون من البرلماني السكندري، أنه رغم الحادث، فقد نجا النائب من إصابات محققة، ويتمتع حاليًا بحالة صحية جيدة، ويتواجد في منزله وسط تطمينات من ذويه ومحبيه.



وفي أول تعليق رسمي، أعلن حزب النور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن "النائب الدكتور أحمد خليل خير الله بصحة جيدة، بعد تعرضه لحادث بسيط على الطريق الصحراوي"، مطمئنًا متابعيه ومحبيه.

