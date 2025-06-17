بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادبة، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%، وقد تقدم للامتحان 64 ألفًا و995 للنظامي، حضر منهم 53 ألفًا و442 طالباً، وتقدم لامتحان المنازل 835 حضر منهم 706 طالباً، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 74.8%، كما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 88.2 %، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88%.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الناجحين والأوائل، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، موجها تحية خاصة لأسرهم وأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام ، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم،خاصة وأن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل الوزارة أن إدارة بني سويف جاءت في المركز الأول من بنسبة نجاح 92.7 %، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 86.4%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 71%، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 67.7%، وإدارة الفشن في المركز الخامس بنسبة 65%، وفي المركز السادس إدارة اهناسيا بنسبة 60.9 %، وفي المركز السابع إدارة سمسطا بنسبة 60.7%.