حريق داخل مقر وحدة دلهانس في بني سويف.. ماذا حدث؟ (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

اندلع حريق، اليوم الأحد، في بعض الحشائش والهيش، داخل سور الوحدة المحلية لقرية دلهانس بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مقر الوحدة المحلية لقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقل رجال الإطفاء إلى محل الواقعة، وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمكاتب والمباني المجاورة، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.