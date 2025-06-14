والدة طفلة البحيرة: "عملت 11 عملية ونفسي بنتي ترجع تشوف تاني"

البحيرة - أحمد نصرة:

روت والدة الطفلة بسمة، التي أمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعلاجها على نفقة الدولة، خلال زيارته لمحافظة البحيرة، تفاصيل إصابة ابنتها وفقدانها البصر، ومعاناة أسرتها خلال محاولات علاجها التي لم تكلل بالنجاح.

وقالت الأم: "في يوم بسمة رجعتلي من المدرسة، كانت ساعتها لسه في 5 ابتدائي، قالت لي يا ماما أنا مش شايفه حاجة خالص، قلت لها حصل إيه يا بنتي قالت لي زمايلي الولاد فتحوا عليا باب الحمام جامد وخبطوني في راسي".

وأضافت أم الطفلة: "رحنا بيها كشفنا عليها عند دكتور هنا حولها على دكتور في اسكندرية، وعملت 11 عملية، لغاية ما صرفنا اللي ورانا وقدامنا، لكن بدون فايدة، والدكاترة قالوا لنا ما فيش أمل".

وكشفت: "من 4 أيام عرفنا إن رئيس الوزراء جاي عندنا في زاوية صقر، أبوها قال أنا هأخذ الورق بتاعها وهحاول أقابله وربنا يجيب اللي فيه الخير، وفعلا نزل النهاردة الصبح هو وبسمة، ولقيته بيتصل بيا وبيقولي خلي بالك من البيت، رئيس الوزراء أمر بسمة تعمل عملية، وأنا معاها في الإسعاف ورايحين على القاهرة".

واختتمت الأم حديثها قائلة: "نفسي بنتي ترجع تشوف وتبقى سليمة ونظرها يرجع لها تاني احنا تعبنا كتير والله، وأبوها راجل بسيط شغال على دراعه".