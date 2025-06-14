وزير الإسكان يتفقد مركز إدارة الأزمات بمياه شرب الإسكندرية - صور

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

وعقد الوزير، اجتماع بمقر مركز السيطرة والتحكم لإدارة الأزمات لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيدي لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

واطلع وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية على سير العمل بمركز السيطرة والتحكم لإدارة الأزمات بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

واستمع الوزير والمحافظ، لشرح عن آلية العمل بالمركز، والذي جرى تزويده بسيارات إدارات أزمات مجهزة، بجانب البرامج المتنوعة المجهز بها مركز السيطرة والتحكم، وهيكل إدارة المركز.

واطلع وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، على مهام عمل المركز، والتي تشمل التعامل مع البلاغات الواردة من غرف العمليات المختلفة، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل، والتنسيق مع باقى جهات المرافق للتواجد أثناء عمليات الإصلاح، وتلقي بيانات تشغيل المحطات وضغوطها على مدار ٢٤ ساعة، ومتابعة جودة المياه من خلال تطبيق المعامل، ومتابعة الحالة الأمنية بفروع ومحطات الشركة من خلال منظومة مراقبة بالكاميرات.

وتشمل مهام المركز متابعة حركة سير السيارات بالشركة بمنظومة Gis، ومتابعة سير العمل بفروع ومحطات الشركة، والتواجد الميدانى على أرض الواقع للمتابعة، وإعداد وتحليل البيانات، وإعداد خطط الطوارئ ومراجعتها أولا بأول، والتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي بالمحافظة.

وتابع وزير الإسكان، سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية والتي تخدم المحافظة وجانبا من محافظتي البحيرة ومطروح، وتتكون من 10 محطات تنقية مياه شرب بطاقة تصميمية حوالي 3 ملايين و٥٣٤ ألف م3/يوم، و ٤٢ محطة رفع، و٣٧ مركز خدمة عملاء، و٩٤٨٣كم شبكات.

واستعرض الاجتماع سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتي تتكون من ٢١ محطة معالجة صرف صحي، و ١٨٣ محطة رفع رئيسية، وشبكات انحدار بطول ٣٦٤٦كم، وخطوط طرد بطول ٣٠٥ كم، بإجمالي طاقات تصميمة ١.٨ مليون م3/يوم تقريبا.

وتفقد وزير الإسكان مركز خدمة عملاء مياه الإبراهيمية بمجمع خدمات كوم الدكة لمتابعة سير العمل بالمركز، واستمع إلى شرح عن آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.

وأشاد وزير الإسكان، بأداء فريق العمل والتعاون بين المركز والمحافظة، ووجه ببذل كافة الجهود لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، والعمل على تقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه يجري التنسيق الدائم مع محافظ الإسكندرية لسرعة تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة بالمشروعات الواقعة في إقليم محافظة الإسكندرية، لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، مقدماً الشكر لكل فريق العمل من الوزارة والمحافظة.