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إخماد حريق بمطعم شهير في الوادي الجديد

12:00 ص الخميس 12 يونيو 2025

حريق بمطعم شهير بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

سيطرت الأهالي بالتعاون مع قوات الحماية المدنية والإطفاء، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في مطعم شهير بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد اندلاع حريق بأحد المطاعم الشهيرة بميدان المستشفى بمدينة الخارجة بسبب ماس كهربائي، حيث التهمت النيران أجزاء من المطعم قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على النيران وإخمادها بمعاونة قوات الحماية المدنية.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من عملية تبريد الحريق لمنع اندلاعها مجددا.

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