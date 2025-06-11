"المعازيم راحوا المستشفى".. إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في حفل زفاف بالمنوفية
03:35 ص الأربعاء 11 يونيو 2025
المنوفية- أحمد الباهي:
أصيب 3 من معازيم أحد حفلات الزفاف بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب إطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري بداعي الاحتفال.
واستقبل قسم الطوارئ مستشفى الباجور التخصصي 3 مصابين "سيدتان وطفلة" بإصابات في الجسم إثر إطلاق أعيرة نارية.
وتبين من المعاينة الأولية أن المصابين هما: "أنهار. س"، 50 عامًا، و"رانيا. س"، 30 عامًا، وطفلة تُدعى "رودينا".
تم تقديم الرعاية الطبية لهم في المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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