هنو: قرار غلق بيوت الثقافة لا يشمل المواقع النشطة (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن قرار إغلاق بعض بيوت الثقافة المؤجرة لا ينطبق على المواقع النشطة التي تمارس أنشطة ثقافية وفنية على أرض الواقع، موضحًا أن القرار يقتصر فقط على المقرات غير الفاعلة والتي لا تقدم خدمات للجمهور.

وأضاف الوزير، في تصريحات أدلى بها خلال افتتاح بيت ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج، أن هناك بيوت ثقافة مؤجرة ومغلقة منذ نحو 30 عامًا دون أي نشاط، وبالتالي لم يعد من المنطقي استمرار الإنفاق عليها أو الاحتفاظ بها في ظل عدم استغلالها.

وأشار إلى أن المواقع التي تُدار بشكل فعّال وتحتضن فعاليات ومبادرات ثقافية باقية وتستمر في عملها، موضحًا أن الهدف من القرار هو ترشيد الإنفاق وضمان كفاءة تشغيل المؤسسات الثقافية.

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاحه بيت ثقافة أخميم، بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية وشعبية بالمحافظة.

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