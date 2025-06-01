مياه جنوب سيناء تعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى في جميع مدن المحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أوضحت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بالمحافظة، أن الشركة جهزت كامل طاقتها لضخ كميات إضافية من المياه لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الاحتفالات.

وفي إطار جهود التوعية، أطلقت إدارة التوعية بقيادة المهندس خالد نبيل، رئيس قطاع جنوب سيناء، حملة مكثفة تستهدف أصحاب محال الجزارة والمتسوقين في الأسواق، للتركيز على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، إضافة إلى توعية المواطنين بالطرق السليمة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي.

وشملت الحملة عقد لقاءات توعوية داخل المساجد بمدينة رأس سدر، لنشر إرشادات حول جمع مخلفات الأضاحي والتخلص منها في الأماكن المخصصة، ومنع رميها في بالوعات الصرف الصحي، بهدف تعزيز الوعي البيئي والصحي بين السكان.

كما أكدت الشركة تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، لضمان سرعة الاستجابة لأي أعطال أو حالات طارئة تتعلق بالمحطات أو شبكة المياه خلال فترة العيد.