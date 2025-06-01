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انقطاع مياه الشرب بالإسماعيلية يومي الإثنين والثلاثاء

05:54 م الأحد 01 يونيو 2025

انقطاع المياه

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن انقطاع مياه الشرب عن المدينة خلال يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 يونيو 2025، من الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة فجرًا، بسبب بدء أعمال تكريك الترعة المغذية لمحطات المياه الرئيسية.

جاء ذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية المائية بالمحافظة، بهدف تحسين جودة المياه وضمان تدفقها بشكل أفضل.

وطالبت المحافظة المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع، مشيرةً إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير سيارات مياه نقية في المناطق الحيوية عند الحاجة.

وأكدت المحافظة أن ضخ المياه سيُستأنف فور الانتهاء من الأعمال، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان تقليل التأثير على السكان، داعية الجميع للتعاون وتحمل هذه الإجراءات المؤقتة لمصلحة الصالح العام وتحسين الخدمة المستقبلية.

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