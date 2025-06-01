ضبط 5 طلاب متلبسين بالغش عبر الهاتف في امتحانات الإعدادية بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا ضبط خمسة طلاب أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، وذلك خلال الجولة المفاجئة التي أجراها وكيل الوزارة، هاني عنتر الصابر، اليوم الأحد.

وأكد الصابر تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، إلى جانب القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، على الطلاب المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية والتطوير التكنولوجي لفحص الهواتف المضبوطة، وتحرير محاضر بالمحتويات، وإرسالها في حرز مغلق إلى لجنة النظام والمراقبة.

وشدد وكيل وزارة التعليم بقنا على أن التصدي للغش يتم بمنتهى الحزم، مؤكدًا أن العقوبات تطال كل من يشرع أو يساهم في الغش، أو يعتدي على أعضاء المراقبة والملاحظة بالقول أو الفعل، لضمان انتظام سير الامتحانات دون إخلال.

وجاء ضبط الهواتف خلال زيارة ميدانية مفاجئة رافقه فيها كل من طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وحسن غريب، مدير المتابعة، ومحمد نصر الدين، مدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ومنصور أبو جبل، مدير الأمن، حيث تم التشديد على تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان، ومراقبة دورات المياه بشكل دوري، وضبط مواعيد الدخول والخروج وفق اللوائح المعمول بها.

وفي السياق ذاته، تابع وكيل الوزارة أعمال اليوم الثاني لامتحانات الإعدادية بعدد من المدارس، من بينها "السادات الإعدادية المشتركة"، و"دشنا الابتدائية بنات"، و"مصنع سكر دشنا الثانوية"، و"مصنع سكر دشنا الإعدادية"، فيما لم تُسجل غرفة عمليات المديرية، برئاسة سمية عبد الفتاح، أي شكاوى بشأن أسئلة امتحاني الجبر والدراسات.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم غدًا، حيث يؤدون مادة العلوم في اللجنة الأولى، والتربية الدينية في اللجنة الثانية.