السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة المنشية ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنشية بمدينة بنها في القليوبية دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق بشقة سكنية بمنطقة المنشية بمدينة بنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أوضحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق اسطوانة بوتاجاز كانت داخل شرفة الشقة والحريق بعيد عن مسار الغاز الطبيعي بالشقة.