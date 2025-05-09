قنصل الصين بالإسكندرية: ندعم مصر في الدفاع عن حقوقها وسيادتها بقناة السويس

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية، يانغ يي، دعم بلاده الثابت لمصر في دفاعها عن سيادتها وحقوقها المشروعة في قناة السويس، مشددًا على رفض الصين لأي تصرفات ضد مصالح مصر في هذا الشأن.

وأشار قنصل الصين في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب بمنح السفن الحربية والتجارية الأمريكية حرية المرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، باعتبار أن الولايات المتحدة هي السبب في وجودهما، ما أثار جدلًا واسعًا ورفضًا شديدًا في الأوساط المصرية.

وأوضح القنصل الصيني، أنه خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الخارجية الصينية في 7 مايو 2025، أكد المتحدث باسم الوزارة أن سيادة مصر وحقها في إدارة وتشغيل قناة السويس أمر لا جدال فيه، مشددًا على موقف الصين الداعم للحكومة والشعب المصري في الحفاظ على حقوقهم المشروعة.

وأشار يانغ يي إلى أن موقف الصين الحالي يعكس دعمها التاريخي لمصر، خاصة خلال أزمة قناة السويس عام 1956، عندما وقفت الصين بجانب مصر ضد التدخل العسكري الغربي، وقدمت دعمًا سياسيًا واقتصاديًا لتعزيز سيادة مصر على القناة.

وأضاف أن العلاقات الصينية المصرية تشهد تطورًا غير مسبوق، في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيسين شي جينبينغ وعبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن البلدين يعملان معًا لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، مع رفضهما القاطع للهيمنة والأحادية.

واختتم القنصل الصيني بالإسكندرية، تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة ذلك تتطلب وحدة وتعاونًا بين الدول، مشددًا على أن الدفاع المشترك عن المصالح السيادية أصبح أكثر إلحاحًا في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.