مازالت عذراء.. تفاصيل جديدة في اعتداء 3 طلاب على زميلتهم داخل المقابر بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت التحريات الأولية في واقعة استدراج 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي في محافظة القليوبية، لزميلتهم إلى منطقة المقابر وهتك عرضها، أن الفتاة ما زالت عذراء.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين تناوبوا على التحرش بالفتاة داخل مقابر قرية تابعة لمدينة قها، قبل أن يقوم أحدهم بتوثيق الجريمة البشعة بتصويرها عبر هاتفه المحمول.

وأوضحت التحريات، أن 3 طلاب وهم "م.م.ش" 14 سنة، طالب، و"م.س.ع" 15 سنة، طالب، و"ع.ع.ع" 14 سنة، طالب، استدرجوا فتاة تدعى "ح.م.س" 12 سنة، طالبة، لمنطقة زراعية بالمقابر بإحدى قرى مدينة قها، وحاولوا الاعتداء عليها جنسيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغًا من ولي أمر يدعى "م.س.ح"، يتهم فيه 3 طلاب باستدراج ابنته لـ منطقة زراعية بالمقابر ومحاولة التعدي عليها جنسيا والتحرش بها وتصويرها بهاتف محمول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الـ 3 طلاب المتهمين، وبمواجهتهم أقروا باستدراج الفتاة ومحاولة التعدي عليها جنسيا.

وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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