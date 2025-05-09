توريد 342 ألف طن قمح للصوامع والشون في الشرقية

الشرقية: ياسمين عزت

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن ارتفاع معدلات توريد القمح لمواقع التخزين، مؤكداً أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 342,055 طن و335 كيلو جرام من الذهب الأصفر في إطار موسم الحصاد الحالي.

وأكد المحافظ على الدور الحيوي لمديريتي الزراعة والتموين في متابعة عمليات الحصاد والتوريد، وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتحقيق أعلى معدلات التوريد هذا العام.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن كميات القمح الموردة يوم أمس فقط بلغت 27,747 طن و379 كيلو جرام، مشدداً على ضرورة التزام لجان الاستلام بالضوابط الفنية لتقييم درجة نظافة القمح وتسجيل الأوزان بدقة لضمان الشفافية وعدم الاعتراض من الموردين.

أشار المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم حصاد 229,871 فداناً حتى الآن من إجمالي 370,183 فداناً مزروعة هذا العام، داعياً المزارعين إلى سرعة التوريد للشون والصوامع المعتمدة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهم لضمان نجاح الموسم.