محافظ المنيا يفتتح مؤتمر "الاندماج الثقافي .. تمكين وتنمية ذوي الهمم" - صور

المنيا- جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر "الاندماج الثقافي.. تمكين وتنمية ذوي الهمم" الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح المحافظة، في إطار الاحتفال باختيار المنيا عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، مؤكدًا أن ذوي القدرات الخاصة شركاء في بناء الوطن، وقادرون على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وخلال كلمته، شدد المحافظ على أن الدولة المصرية تضع ملف دمج وتمكين أصحاب الهمم على رأس أولوياتها، وأن الثقافة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الدمج، لكونها أداة فعالة لتعزيز المشاركة والانتماء المجتمعي.

ووجّه اللواء كدواني بتخصيص يوم أسبوعي بمحافظة المنيا للاستماع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة مطالبهم والعمل على تلبيتها بشكل مباشر، تعزيزاً لنهج المشاركة المجتمعية وتكريساً لقيم العدالة الاجتماعية.

حضر الفعالية الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رحاب سراج، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة المنيا ورئيس المؤتمر، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية.

وتضمنت الفعاليات جولة تفقدية في معرض فني يضم إنتاج الورش المقدمة لذوي الهمم، بالإضافة إلى عروض فنية قدمها أطفال وشباب من "قادرون باختلاف"، إلى جانب جلسات بحثية ناقشت "دور الأسرة والمجتمع في التمكين الثقافي" و"الإعلام والتكنولوجيا من أجل الاندماج".

اختتم المؤتمر بتكريم رئيس المؤتمر والباحثين ومديري الجلسات وعدد من الشخصيات المؤثرة في دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة.