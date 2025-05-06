محافظ المنيا يسلّم دير العذراء والملاك ميخائيل عقود تقنين 52 فدانًا

المنيا – جمال محمد:

سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عقود تقنين أوضاع 52 فدانًا من أراضي أملاك الدولة لصالح دير العذراء والملاك ميخائيل بالبهنسا، في مركز بني مزار، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من قيادات الدير.

وشهد اللقاء تسليم العقد إلى نيافة الأنبا توماس، أسقف ورئيس الدير، بحضور الراهب القمص أنيانوس وكيل الدير، والنائب الدكتور كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب. وأكد المحافظ خلال اللقاء أن الدولة ملتزمة بدعم المؤسسات الدينية وتوفير التيسيرات القانونية، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية في المحافظة.

من جهته، أعرب وفد الدير عن بالغ شكره وتقديره للواء كدواني، مثمّنين جهوده المستمرة في خدمة أبناء المحافظة.