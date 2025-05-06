محافظ الإسماعيلية: توريد أكثر من 20 ألف طن قمح حتى الآن ضمن موسم 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي كميات القمح المحلي المُوردة خلال موسم 2025 بلغت حتى الآن 20 ألفًا و455 طنًا و568 كجم.

وأكدت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن عملية الاستلام تتم تحت متابعة يومية مباشرة من المحافظ لضمان انسيابية العمل في مراكز التوريد. كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير التوريد بشكل مستمر، والتدخل السريع لحل أي معوقات قد تواجه المزارعين أو الجهات المسؤولة.

وأوضحت أن كميات القمح التي تم توريدها أمس الإثنين فقط بلغت 1,543 طنًا و484 كجم، تم تسليمها إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الإسماعيلية، إضافة إلى مركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.

وشدد المحافظ على أهمية تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتشجيعهم على التوريد، مع الاستمرار في تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات يتم تداولها خارج الإطار القانوني. كما وجه رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا لمتابعة التوريد بضرورة الالتزام التام بتعليمات وزارة التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات أو محاولات تلاعب.

وكان “جلال” قد أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال توريد القمح لهذا الموسم، برئاسته وعضوية عدد من القيادات التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك لضمان انضباط المنظومة وتحقيق أفضل النتائج.

يُذكر أن قرار وزير التموين رقم 46 لسنة 2025، الصادر في 19 مارس الماضي، نظم آليات استلام وتداول القمح المحلي، فيما صدّق رئيس مجلس الوزراء على منح حافز إضافي للمزارعين، ليُحدد سعر توريد الأردب بـ2200 جنيه لدرجة النظافة الأولى (23.5 قيراط)، و2150 جنيهًا للدرجة الثانية (23 قيراط)، و2100 جنيه للدرجة الثالثة (22.5 قيراط)، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمال والزلط، وهو ما لاقى ارتياحًا واسعًا بين مزارعي الإسماعيلية